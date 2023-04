Pistocchi torna su Milan-Napoli: “Il Napoli pecca di personalità, ma i giornalisti non sbagliano sull’arbitro”

Durante Radio Goal, in onda su Radio KissKiss Napoli, è intervenuto Maurizio Pistocchi, per parlare di Milan-Napoli. La gara di Champions tra i due club italiani ha fatto discutere molto, soprattutto per la direzione di gara dell’arbitro Kovacs.

Ecco le sue parole: “Gli azzurri hanno giocato benissimo, ma hanno un difetto, peccano di ingenuità. Diaz ha fatto quello che voleva, bisognava spendere un cartellino in quella occasione. Poi abbiamo visto che dopo è successo di tutto, Anguissa è stato espulso per un fallo che in realtà non ha commesso su Theo Hernandez”.

Il giornalista ha continuato: “Beh, non hanno detto balle. E’ stato detto soltanto “bad match”, cattiva partita, perché così è stato. Non capisco perché qualcuno si scandalizza. Forse è stato sbagliato il modo. Ma hanno detto la verità all’arbitro, è stato autore di una brutta partita”.

Infine Pistocchi, chiude con una critica agli azzurri: “Tornando al Napoli, confermo quanto penso, peccano in personalità. Il difetto di questa squadra è proprio l’ingenuità”.