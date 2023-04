Per quanto tempo ancora il Napoli dovrà aspettare Zielinski?

In una stagione pressoché perfetta di tutta la squadra azzurra, c’è però una nota stonata se così si vuole chiamare, che riguarda Piotr Zielinski.

Partenza col botto, come ogni anno ci ha abituato: gol alla prima in campionato contro il Verona, doppio assist nella partita successiva col Monza. Da lì in poi collezionerà solo altri due gol e svariati assist. Molto poco per un giocatore dal talento sconfinato ma che, ogni anno, risulta scomparire nei momenti decisivi, in cui la squadra ha bisogno del suo talento. Da quando è arrivato a Napoli, nel lontano 2016, si è sempre parlato di lui come un calciatore destinato a diventare un fuoriclasse, necessitando di qualche stagione per ambientarsi al meglio nel calcio dei grandi, lui che veniva da una piccola realtà come Empoli. Con Sarri era il dodicesimo uomo, non ha mai fatto mancare il suo apporto alla squadra ma non è mai stato decisivo come si diceva. Sono passati tanti anni e possiamo dire che Zielinski quel salto di qualità tanto desiderato non l’ha mai fatto. Al primo anno con Spalletti la musica non è cambiata. 5 gol nella prima metà del campionato, poi il nulla cosmico, salvo il gol contro lo Spezia all’ultima di campionato. Quindi la domanda è questa: Zielinski è ancora in tempo per fare un ulteriore step e diventare fuoriclasse? Oppure dovrà accontentarsi dell’attuale livello? Questo ce lo dirà solo il tempo, che non è neanche più tanto.