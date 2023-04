Maldini: “Mi ha chiamato Ancelotti, vuole sfidare il Milan ad Istanbul”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile incrocio in Champions League del Milan con il Real Madrid, alludendo al passaggio del turno a discapito dei partenopei:

“Sapete qual è il problema? Che anche Ancelotti, che adesso è al Real, ha una questione in sospeso a Istanbul. Subito dopo il sorteggio, mi ha chiamato: “Paolo, ci vediamo a Istanbul, sì? Non sarà semplice, ma penso che la storia del club ci dia la possibilità di crederci. È successo già altre volte. Quando si arriva a marzo-aprile, quando arriva la Champions, si può trasformare una stagione in qualcosa di incredibile. Abbiamo questa possibilità e vogliamo sfruttarla. Non sarà facile, lo sappiamo, ma ci piace sognare. Senza il sogno, probabilmente avremmo vinto meno Champions. Anche nella rosa attuale abbiamo molti sognatori. Ed è positivo che ci siano loro e che ci siano anche quelli più realisti. Anch’io ero un sognatore, quando giocavo. Mi piace sognare, la mia stessa vita è stata un sogno e lo è stata in particolar modo al Milan. Senza sognare, probabilmente anche io avrei vinto meno Champions”.