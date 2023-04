Go, go Raspagol. Tutta Napoli è con te

Con Osimhen e Simeone quasi sicuramente out per questa andata di Champions League contro il Milan, il Napoli si affiderà con ogni probabilità a Giacomo Raspadori per guidare l’attacco contro la squadra di Pioli. L’ex Sassuolo non ha brillato nella gara precedente contro il Lecce di Baroni fornendo una prestazione opaca e con pochi spunti. Tuttavia, non bisogna dimenticare che il classe 2000 è stato determinante in Champions League quest’anno e, non a caso, è il primo marcatore di questa competizione per il Napoli con 4 gol. Ha già segnato al Milan in passato e proverà, insieme agli altri 10 in campo, ad espugnare San Siro rossonera per la seconda volta in stagione dopo il 2-1 dell’andata in campionato.