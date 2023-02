Empoli-Napoli – Le formazioni ufficiali del match delle 18. Un solo cambio rispetto a Francoforte per gli azzurri!

Il Napoli continua ad Empoli la sua cavalcata in questo campionato di Serie A, in uno stadio molto ostico per tutti e bestia nera azzurra. Mister Spalletti sa delle difficoltà del match e per questo decide di non rischiare troppo turnover e cambia solo tre giocatori rispetto alla sfida di Francoforte. Torna dal primo minuto Mario Rui in difesa, dopo le ultime panchine in favore di Mathìas Olivera. A centrocampo il mister azzurro schiera Zielinski al fianco di Lobotka e Anguissa, mentre in attacco Osimhen e Kvaratskhelia. Dall’altra parte mister Zanetti non può affidarsi a Bandinelli e Akpa Akpro squalificati e a Caputo che non sta benissimo, dal 1′ ci sono Haas e Henderson a centrocampo e Piccoli al fianco di Satriano. Queste le formazioni ufficiali del match:



Empoli – Vicario; Ebuehi; Ismajili; Luperto; Parisi; Haas; Marin; Henderson; Baldanzi; Satriano; Piccoli

Napoli – Meret; Mario Rui; Kim; Rrahmani; Di Lorenzo; Lobotka; Anguissa; Zielinski; Lozano; Kvaratskhelia; Osimhen