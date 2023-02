Bucciantini: “La città fa bene a festeggiare, una cosa è la stupidità, un’altra la scaramanzia”

Il giornalista ed opinionista tv di Sky Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli degli azzurri e dei tifosi che iniziano già a festeggiare. Secondo lui fanno bene i tifosi già a festeggiare, perché una cosa è la scaramanzia mentre un’altra cosa la stupidità. Queste le sue parole: “Quella dei festeggiamenti è un’altra delle cose fatte bene in questa stagione, anche da parte della città. La scaramanzia è un conto, mentre un’altra la stupidità. Anche la scaramanzia è stata frantumata da questo Napoli, poi non bisogna essere maghi per indovinare il futuro. C’è anzi un aspetto molto notevole, la squadra non si è mai fatta cambiare da questo ottimismo, invece continua a spingere sempre e questo porta a rasserenare chi prepara le bandiere”.