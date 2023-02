Sosa: “Il Napoli ha annullato l’Eintracht in Champions. Match contro l’Empoli? Spalletti ha detto una cosa giusta in conferenza”

Sosa, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Vikonos Radio. Queste le sue parole: “Abbiamo vissuto una settimana molto bella, ormai il Napoli ci ha abituato così. C’era molta attesa e il Napoli non ha deluso le aspettative, ha annullato l’Eintracht che in Bundesliga lotta per il campionato. Il match contro l’Empoli? Spalletti ha fatto bene a ricordare com’è andata l’anno scorso al Castellani. Quando sono arrivato nel 2004 ho firmato con la città, vedere il Napoli in alto mi riempe d’orgoglio”.