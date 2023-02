GdS – Se il Napoli dovesse cedere Osimhen l’obiettivo è Hojlund. I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano Osimhen è diventato il nuovo leader del Napoli trascinando la squadra verso traguardi prestigiosi. Tuttavia, le sue prestazioni importanti non sono passate inosservate agli occhi dei top club europei. Ma il nigeriano partirà soltanto davanti ad un’offerta allettante; il ds Giuntoli guarda in casa Atalanta per il futuro. In pole sembra esserci Rasmus Hojlund. 6 gol alla sua prima stagione in Serie A. Al club di De Laurentiis potrebbe bastare anche bloccarlo e lasciarlo ancora una stagione in più a Bergamo, per maturare.