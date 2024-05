L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia, ma in questo momento è in una botte di ferro col contratto in scadenza nel 2027. Il suo agente però ha già accennato al club delle proposte di Barcellona e Psg, il Napoli infatti non lo considera incedibile. Il georgiano può partire ma solo per una cifra tra i 120 e i 130 milioni di euro. Viceversa, al via la trattativa per il rinnovo di contratto con notevole e meritato aumento di ingaggio.