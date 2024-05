L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rebus legato al nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano ci sarà una riunione per guardarsi negli occhi e fare il punto della situazione. Aurelio De Laurentiis si avvicina alla scelta del nuovo allenatore del Napoli: oggi è in programma un summit societario per affrontare il tema e accelerare la scelta di chi dovrà guidare la rifondazione del Napoli. L’identikit è preciso: dovrà essere capace di esaltare la squadra in campo e nello spogliatoio, un leader carismatico, ed un abile motivatore di anime svuotate. Un personaggio di spessore, vincente e affamato, che sappia lanciare i giovani e rilanciare i più esperti che hanno perso un po’ di riferimenti. Una figura che ingolosisca anche gli sponsor e prestigiosi partner