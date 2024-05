L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla rifondazione che attende il Napoli a partire da giugno. Secondo il quotidiano è una crisi tecnica. Il Napoli è con le ossa rotte, e va progettato il futuro in campo. Perché la solidità di bilancio del Napoli dà garanzie sul piano della rivoluzione che attende De Laurentiis questa estate. Il patron non ha bisogno di aumenti di capitale perché fronteggerà i mancati introiti Champions della prossima stagione prendendo a due mani dalla liquidità accumulata negli ultimi tempi di ben 167 milioni. Il Napoli ha la solidità necessaria per ripartire e costruire un futuro brillante. Ovviamente, bisogna saper spendere i soldi: per la prossima estate il Napoli può potenzialmente spendere circa 250 milioni, tra le riserve e l’incasso della cessione di Osimhen. La forza del Napoli dunque è nella solidità dei suoi conti.