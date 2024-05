L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è in fortissimo rischio per la trasferta di Firenze. Affaticamento muscolare per l’attaccante che ieri ha svolto lavoro di recupero. Mancano due giornate alla fine del campionato e all’avventura del nigeriano a Napoli, eppure il fastidio fisico rischia di condizionarne il suo epilogo. I prossimi giorni saranno decisivi, il bomber azzurro verrà monitorato dallo staff medico. Un altro problema che si aggiunge ai tanti di questo periodo per il Napoli. Ma questa è una notizia che condiziona l’umore sia dell’allenatore o della squadra, sia dello stesso attaccante. Il nove azzurro, infatti, sa bene che sta per concludersi la sua esperienza al Napoli. Da calendario mancano due partite prima dell’addio ed il bomber vorrebbe salutare alla sua maniera, ovvero con qualche gol.