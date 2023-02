CdS – Qualche dubbio per Spalletti alla vigilia della trasferta di Empoli. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Spalletti in vista della trasferta di Empoli. Secondo il quotidiano dopo aver cominciato in panchina sia con il Sassuolo sia con l’Eintracht, Mario Rui tornerà dall’inizio sulla fascia sinistra. In porta ci sarà Meret, un altro uomo a caccia di rivincite personali dopo la disavventura tecnica dell’ultima volta che costò il gol di Pinamonti; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim più di Juan Jesus nonostante la diffida e, dicevamo, Mario Rui; centrocampo con Anguissa, Lobotka ed Elmas pronto a rilevare Zielinski; nel tridente dubbio Lozano-Politano e per finire Osimhen e Kvaratskhelia.