CdS – Lobotka sempre più fondamentale per questo Napoli! I numeri strepitosi dello slovacco

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla stagione attuale di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano il più grande capolavoro individuale del signor Luciano: invisibile con Gattuso e bersaglio della gente fino alla trasformazione fisica dello staff medico e all’incontro con il nuovo allenatore. Che di lui non ha fatto più a meno dalla partita con la Lazio del 28 novembre 2021. Un crescendo che i numeri della stagione confermano senza possibilità di smentita. 31 presenze in 31 partite; 28 volte titolare e in panchina dall’inizio soltanto con la Cremonese in Coppa Italia negli ottavi e poi con il Lecce e lo Spezia in campionato. Un pareggio e una vittoria acciuffata per un pelo, ispirata proprio da un cambio geniale di Lobo per Lozano. Lobotka è un gigante. Un gigante di un metro e settanta che quest’anno dirige il gioco con un’impressionante precisione nei passaggi (94.4%), colleziona e vince duelli (112), recupera un’infinità di palloni e contrasta (55 tackle), sbroglia le situazioni più complesse, equilibra la sua squadra e squilibra gli avversari con il moto perpetuo. Si gira e si rigira in un fazzoletto, si piazza davanti alla difesa e strappa, e il pallone non lo perde praticamente mai. Appare e scompare: non a caso è decimo in Serie A per falli subiti (40). Spalletti lo chiama il cinghialotto per sottolinearne l’intensità e uno scatto che in partita l’ha portato a toccare i 34 km/h in velocità. Irrefrenabile. E poi, continuità pazzesca e personalità glaciale. E poi, il confronto con Jorginho, maestro nel gioco verticale ma meno abile nella fase difensiva.