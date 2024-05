L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen ha la fila, lo cercano in molti, ha una clausola da 130 milioni, che qualcuno prima o poi coprirà. Era tutto previsto, a fine dicembre con il rinnovo di contratto con l’inserimento della clausola a cui De Laurentiis, a differenza dell’anno scorso, non potrà opporsi. Il nigeriano si guarda attorno per la scelta definitiva e il Napoli aspetta l’assegno di chi per primo si avvicinerà al nigeriano. Il sogno del bomber azzurro è sempre stata la Premier League, così accanto al Psg spuntano i club inglesi alla ricerca di un nuovo bomber. C’è il Chelsea, c’è l’ Arsenal ed il Manchester United. C’è solo l’imbarazzo della scelta, per Osimhen, che prima di lasciare Napoli vuole lasciare ancora il segno.