Giovanni Di Lorenzo ha completato il punto nel post partita parlando ai microfoni di “Sky”, sempre della gara di domani, che l’emittente trasmetterà in diretta. Queste le sue parole.

“Sono contento che ci giochiamo quest’ottavo, è una gara importante per tutti e siamo pronti per affrontarla”.

Che discorso farai?

“I discorsi non si preparano, quello che mi sentirò sul momento dirò, ma il gruppo sa l’importanza della partita e metterà in campo le nostre qualità”.

Kvara e Osimhen?

“Sono due giocatori forti, importanti, ma la nostra forza è il gruppo, tutti diamo il massimo e si vede in campo”.

L’Eintracht?

“Squadra forte, hanno vinto l’Europa League, abituata a giocare gare da dentro e fuori, giocano in Germania dove c’è tanta fisicità e intensità e quindi dovremmo approcciare bene per limitarli e poi mettere in campo le nostre qualità”.