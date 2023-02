Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha completato il giro delle interviste ai microfoni di “Sky Sport“, e ha fatto il punto sulla gara di domani in terra tedesca.

Non bisogna fidarsi dell’avversario?

“Glasner ha ragione, ci ha studiati, come noi li seguiamo dallo scorso anno, da quando hanno vinto l’Europa League, perché devi imparare da chi vince. Sarà una gara difficile contro una squadra che sa stare in campo e abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno”.

Lei ha detto che nella vita o si lascia o si raddoppia. Perchè domani non sarebbe un azzardo raddoppiare?

“Non è un azzardo perché ho a che fare con calciatori forti e uomini veri. I nostri giocatori hanno assorbito la passione dei tifosi ed è giusto regalare loro serate importante”.

E’ un’occasione per arrivare dove non si è mai arrivati?

“E’ una grandissima occasione perché la squadra, lavorando dal 2021, merita di giocare agli ottavi. Sono match diversi rispetto alla Serie A. Loro hanno più abitudine a questi livelli, noi ci dobbiamo adattare meglio. Ripeto, è come vedere le partite di A a velocità doppia”.

Quale è il punto debole del Napoli?

“Nessuno è perfetto, lo abbiamo qualche punto debole come loro. Noi li conosciamo come loro conoscono noi”.

Come sta Osimhen? E’ la coppia più bella d’Europa con Kvara?

“Victor ha detto la verità quando a Sassuolo ci aveva tranquillizzato sulle sue condizioni e non eravamo preoccupati, tanto che in allenamento sta dando il massimo, per cui sta bene. Tutti sapete che abbiamo giocatori forti, con individualità che indirizzano le gare, come Kvara, che ha fatto un goal bellissimo”.

Ci sarà qualche cambio?

“Io ho dei dubbi, perché, con un gruppo forte, è possibile qualche cambio. Vedremo in che misura, dato che tanti hanno risolto le partite”.

Fonte: Sky Sport.