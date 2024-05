L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prestazione di ieri di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvara con i suoi dribbling e le sue giocate ieri è stato il più ispirato del Napoli. Giocate che hanno costretto la squadra di Italiano ad adottare le maniere forti. E lì, da quella mattonella ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. Posizione del corpo da insegnare, palla all’incrocio, imprendibile per Terracciano. Inseguiva la doppia e invece sono aumentati i gol in campionato, quest’anno 11 gol con da 6 assist. Kvara sta comunque onorando il campionato fino alla fine. C’ha provato a ribaltarla anche dopo la sua magia. Una finta geniale per Politano, che ha preso il palo, qualche altro tentativo, svariando su tutto l’attacco. Calzona l’ha sostituito all’86’ per Lindstrom. Sembrava non averne più, aveva dato tutto. Il georgiano è un leader da cui ripartire, non incedibile, come detto da De Laurentiis, ma, carissimo per chiunque voglia prenderlo.