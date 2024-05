Il Mattino – Catastrofe Napoli, primi malumori con Garcia poi il caso Osimhen e l’addio imprevisto di Zielinski: l’analisi di una stagione amara

Il Napoli, ad un anno dalla vittoria del terzo Scudetto, si avvicina all’ultima giornata di campionato mettendo fine ad una delle stagioni più negative dell’era De Laurentiis, confermandosi la peggior squadra campione d’Italia in carica dal 2000 ad oggi.

Il Mattino fa un’analisi su quelli che sono stati tutti i malumori all’interno del campo ma soprattutto all’esterno, lontano dalle telecamere e dai giornali: “Uno spogliatoio che Spalletti aveva saputo dirigere con fermezza e in cui sono esplose le tensioni appena i risultati non sono arrivati. I primi malumori emersi con Garcia e proseguiti con Mazzarri e Calzona“.

Ma la questione allenatore non è stata l’unica “catastrofe” di questa stagione: “Con problemi legati anche alla questione dei rinnovi dei contratti. Alcuni sistemati, a cominciare da quello sontuoso assicurato ad Osimhen e da quelli per gli assistiti del potente procuratore Giuffredi, molto vicino al club, e altri in sospeso, partendo da quello di Kvara che deve essersi indispettito per le parole di De Laurentiis. E poi Zielinski, fuori dalla lista Champions perché legittimamente, nei tempi previsti dal regolamento, si è legato a un altro club, quello che ha vinto lo scudetto” scrive il quotidiano campano.