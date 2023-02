Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di “Mediaset” e ha illustrato la gara di domani tra Eintracht e Napoli.

Cominciano le gare da dentro o fuori. Può portare a una gestione diversa?

“Loro sono più abituati di noi, avendo vinto l’Europa League. Noi abbiamo pensato alle ultime gare in campionato dimenticandoci del vantaggio che abbiamo e di pensale come finali, proprio per abituarci e mi sembra che la squadra abbia reagito bene”.

Voi affrontate l’Eintracht, che non è una grande squadra, ma è la squadra più complicata considerando le aspettative?

“Io non mi fido molto, penso ancora ai commenti di inizio stagione e non mi fido di quello che si dice ora, che è l’opposto dei commenti di luglio. In queste gare qui, se in una gara normale bisogna essere veloci e sfruttare le occasioni, le gare di Champions sono come delle gare di campionato viste a velocità doppia”.

Visto che ha detto di ispirarsi a Maradona, servirà un Napoli maradoniano?

“Sono d’accordo con il loro tecnico, che in primis rispetto, come rispetto la sua squadra, perché li conosciamo, conosciamo le loro qualità e sarà una gara difficile, in cui avremo il 50% di possibilità di passare il turno”.

Osimhen sta bene? E’ pronto a giocare?

“Sta bene, ed è pronto, anche se lo sono tutti, perché se puntassimo solo su di uno sarebbe difficile passare il turno, anche se uno come Osimhen è particolare per le sue qualità”.

Ci dobbiamo attendere 2-3 cambi di formazione?

“Non lo so di preciso, però è chiaro che avendo a che fare con una rosa forte, è possibile fare dei cambi nella formazione”.

Quanto le fa piacere la presenza di De Laurentiis?

“Noi siamo sempre in contatto con il presidente e ci dà sempre il suo supporto. A noi fa piacere avere più gente possibile a nostro sostegno, come a Sassuolo, dove erano quasi tutti napoletani e sembrava non ci fossero tifosi del Sassuolo, ci fa molto piacere”.

La Champions è un sogno o qualcosa di concreto?

“Ripeto, non mi fido di voi, perché prima dicevate una cosa e ora un’altra”.