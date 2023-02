Chi di umiliazione colpisce, di umiliazione perisce

Il Napoli batte 3-0 la Cremonese che tanto aveva fatto disperare i tifosi napoletani per via dell’eliminazione in Coppa Italia. La sconfitta in Coppa Italia è stata uno dei pochi smacchi della stagione del Napoli culminata col rigore sbagliato da Lobotka. Molti l’hanno presa come una vera e propria umiliazione inflitta dalla Cremonese ai danni del Napoli. Alla fine, il Napoli si è preso la sua rivincita rifilando un sontuoso risultato finale. La cosa preoccupante non è tanto il risultato, ma il fatto che il Napoli non abbia quasi mai rischiato nulla per tutta la partita. Una vera e propria supremazia territoriale che non ha lasciato scampo agli uomini di Davide Ballardini. Insomma, troppo Napoli per questa Cremonese che ha provato la beffa per la seconda volta, ma non ci è riuscita.