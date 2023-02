3-0 e tutti a casa

Ormai, il Napoli di Luciano Spalletti è diventato una sicurezza. I partenopei non si fermano e battono per 3-0 la Cremonese. 3-0 come il risultato della gara in Liguria contro lo Spezia. L’anno scorso, le piccole erano una grande incognita che facevano perdere molti punti importanti alla fine costati caro, ma quest’anno è tutt’altra storia. D’altronde, c’è chi dopo il pareggio col Lecce pensava che il Napoli sarebbe stata la solita squadra “sprecona” che fa grandi risultati con le big, ma perde punti importanti per strada. Invece, in questa stagione la musica è cambiata, ma non solo in campo, anche nelle curve. Da A16 si è passati a +16 e da Adl out si è passati a “la capolista se ne va”. Il Napoli vince, convince e manda tutte le avversarie a casa che non possono far altro che complimentarsi con lo strapotere del gioco di mister Spalletti. Mentre le altre squadre sono rispedite a casa, gli azzurri vogliono portare a casa il tanto ambito scudetto che manca da circa 30 anni e magari anche qualcosa di più…