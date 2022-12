L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle amichevoli del Napoli in questa sosta invernale. Secondo il quotidiano non solo Crystal Palace e Villarreal. Potrebbe esserci un’ultima amichevole prima di Natale. Il Napoli dovrebbe sfidare il 21 dicembre il Lille dove giocava Osimhen, gara che sempre in programma al Maradona. A breve dovrebbe arrivare l’ok definitivo del club di Ligue 1 e il successivo comunicato ufficiale.