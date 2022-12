CdS – Tra le sperimentazioni tattiche di Spalletti c’è anche un nuovo modulo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle sperimentazioni tattiche di Spalletti nel ritiro in Turchia. Secondo il quotidiano Spalletti sta dando vita a diversi esperimenti tattici. Il tecnico di Certaldo, oltre ai due consolidati principi tattici che portano il marchio del 4-3-3 e 4-2-3-1, abbia provato anche lo schema 3-4-1-2. Una scelta questa per rendere il suo Napoli sempre più camaleontico, e quindi meno prevedibile, agli avversari. Una novità davvero molto interessante per la squadra partenopea. Dunque, 4-2-3-1 per ricominciare, però con Raspadori dentro al campo, a fare la mezzala, ad andare a coprire sul play altrui. O anche 4-4-1-1 , in fase di non possesso, è già successo, e sempre con Jack calato tra le linee, un diavoletto sistemato alle spalle di Osimhen. E poi con Politano e Kvara sempre larghi, educati a rispettare le distanze. Questi sono indirizzi che si scorgono tra i pensieri spettinati della sosta, che il rientro di Kim e di Olivera, di Anguissa e di Zielinski e di Lozano potrebbero modificare o semplicemente restare lì, come repertorio al quale attingere per sfuggire agli agguati.