Oma Akatugba: “Infortunio di Osimhen leggero, ma si è creata una polemica, vi spiego cosa ha”

Oma Akatugba, giornalista nigeriano e stretto amico di Victor Osimhen, ha parlato sul canale Twitch di Calciomercato.it dell’infortunio del numero 9. In Nigeria si è creata una grande polemica riguardo il problema subito dall’attaccante, molti sostenevano non volesse giocare. Queste le parole dell’amico in merito: “L’infortunio è leggero, ma quando si è sparsa la voce dell’infortunio su Internet si è montata una polemica, soprattutto in Nigeria, perché dicevano non volesse giocare. Osimhen ha un rispetto altissimo per la Nazionale, e per evitare ulteriori polemiche ha deciso di non andare a Dubai per ritirare il premio. Osimhen non è rimasto sopreso tanto per l’aver vinto il premio, ma aver battuto due giocatori come Valverde e Gavi. Entrambi giocano al Real Madrid e al Barcellona, squadre molto più blasonate e quindi con share maggiore. Per Victor è stata una grandissima gioia e gli ha fatto dimenticare per un attimo il piccolo problema, sarebbe stato molto più contento se avesse potuto giocare”.