Vieri, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, facendo riferimento alla lotta scudetto. Queste le sue parole: “La Juve è in lotta per lo scudetto, la sosta è un peccato per loro. Il Napoli ha 10 punti di vantaggio, però attenzione alla Juve. A Gennaio il Napoli sfiderà Inter e Juve, quindi occhio perché il vantaggio si può assottigliare. Stiamo attenti alla Juve perché ha fatto 6 vittorie consecutive e si è ripresa”.