Fabrizio Romano – Napoli pronto a chiudere anche per Solbakken

Il Napoli si sta muovendo molto negli ultimi giorni, e dopo aver portato a termine l’affare Kim dal Fenerbaçhe, gli azzurri sembrano pronti a chiudere anche per Solbakken. L’attaccante ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022, e a partire dal primo giorno del 2023 sarà svincolato. Secondo quanto riportato dal famoso giornalista Fabrizio Romano, gli azzurri e l’esterno norvegese hanno trovato un accordo per un trasferimento a parametro zero. Il norvegese si trasferirà quindi alla corte di mister Spalletti solo a campionato in corso, quando avrà recuperato dall’infortunio alla spalla che lo terrà fuori per un paio di mesi.