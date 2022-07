TMW – Kim Min Jae pronto a diventare azzurro. Nel contratto presente anche la clausola rescissoria

Kim Min Jae è sempre più vicino agli azzurri. Ormai il difensore coreano è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli, dopo che il club partenopeo ha limato gli ultimi dettagli per il suo arrivo. Il centrale del Fenerbaçhe arriverà in azzurro per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, prezzo della clausola con il club turco, e guadagnerà 2.5 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Nel contratto del difensore sembra esserci anche una clausola rescissoria di 42 milioni di euro, che si attiverà a partire dal secondo anno in maglia azzurra.