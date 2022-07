Gazzetta dello Sport – Il Napoli apre al prestito di Gianluca Gaetano

Gianluca Gaetano è stato uno dei protagonisti della passata Serie B con la maglia della Cremonese. Con il club grigiorosso il centrocampista ha disputato un’ottima stagione, terminata con la promozione in Serie A. Il club piemontese vorrebbe avere di nuovo il giovane azzurro tra le proprie fila, e starebbe cercando di ottenere un secondo prestito. Fino a un paio di giorni fa sembrava impossibile una cessione del fantasista, però come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe aperto ad una cessione in prestito con i grigiorossi, e Gaetano vorrebbe provare l’esperienza della Serie A in un club in cui potrà essere titolare.