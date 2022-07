Il Napoli tratta Santiago Ascacíbar, centrocampista classe ‘97 dell’Hertha Berlino. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, la dirigenza azzurra potrebbe a breve provare l’affondo per il calciatore 25enne. Si attende solo l’uscita di Diego Demme, su cui in primis la Roma in Italia ha mostrato interesse, che per Spalletti non è incedibile.



Sull’argentino il Napoli già ci era andato due anni fa, ma era stato lo Stoccarda a proporre l’offerta migliore. Ora Giuntoli ci riprova e Spalletti ha dato il suo avvallo all’operazione. Gli agenti sono ora in Campania per cedere Pozzo dell’Estudiantes al Benevento, in attesa di capire le prossime mosse del Napoli. Su Ascacíbar infatti è forte l’interesse anche della Lazio, consigliata da Juan Sebastian Veron, vicepresidente dell’Estudiantes.