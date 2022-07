Dalla Turchia – Scelto Kim per sostituire Koulibaly: nei prossimi giorni incontro tra i club

Situazione complessa in casa Napoli per quanto riguarda Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese non ha accettato l’offerta di rinnovo presentata da De Laurentiis e si cerca già il sostituto. La società preferirebbe cedere il giocatore in questa finestra di mercato, in modo da monetizzare e non far arrivare Koulibaly in scadenza con il contratto e quindi perderlo a zero.

Sembra però, come riportato dal quotidiano turco ‘Fanatik’, Giuntoli avrebbe già trovato il sostituto del senegalese: si tratta di Kim Min-Jae, calciatore sudcoreano in forza al Fenerbahçe. Nel contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria da 20 milioni di euro ma il Napoli proverà ad abbassare il prezzo o a pagarla in più tranches.