L’ex Bigon: “Koulibaly tra i giocatori più forti che ho portato a Napoli”

Riccardo Bigon, ex direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Koulibaly? Al suo arrivo a Napoli mugugnavano, ma succedeva con chiunque (ride, ndr). Difficile scegliere il calciatore più forte portato a Napoli: Cavani, Jorginho o Mertens sono tutti giocatori nella storia del Napoli. Koulibaly è tra i più forti, ma fare una classifica è molto difficile.

Cessione senza rinnovo? Per tanti anni non ho parlato del Napoli e non sono la persona giusta per dirlo. Sono situazioni che fanno parte della nuova normalità, creano difficoltà a tutti ma andranno gestite nel modo migliore da chi lavora nel Napoli. Una cosa è certa: Kalidou ha un affetto ed un amore per il Napoli che incideranno sulla vicenda, poi la carriera è un’altra cosa. Una parte sentimentale avrà un suo valore”.