Modugno: “Il Napoli sta trattando con 4 allenatori, vi dico i nomi!”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del mercato allenatori del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Non stringerei il cerchio a Pioli, Conte e Gasperini. Per me c’è anche un quarto nome che è Italiano, va tenuto in considerazione. Il presidente sta parlando con tutti e quattro gli allenatori, che sono disponibili a valutare concretamente l’offerta e il progetto tecnico. Si tratta di profili molto diversi tra loro ma di grande spessore e valore: con Conte il dialogo è più datato e rappresenterebbe il grade nome e l’opportunità di rilancio, Gasperini è una possibilità concreta e sarebbe una rivoluzione, Italiano sarebbe un’idea di continuità tecnica con Sarri e Spalletti, infine Pioli sarebbe un profilo più versatile”.