Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e della Nazionale, è intervenuto al premio “Fairplay Menarini” e, ai cronisti presenti, ha risposto su diversi temi.

In particolare, Ravanelli ha risposto anche su Dybala, che in Italia sembra vicino all’Inter; per l’ex attaccante, piazze come Napoli e Roma potrebbero essere più ideali per la Joya.

Queste le sue parole:

“Credo di no. Se fossi Dybala cercherei un’altra situazione per giocare al 100% tutte le partite, penso a una squadra come Milan, Roma o Napoli. A meno che non abbia proposte dall’estero, dal campionato inglese per esempio. Io comunque lo vedo meglio in Serie A o LaLiga che in Premier“.