Secondo Tuttosport, Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo avrebbero ormai quasi concluso l’accordo per Gerard Deulofeu.

L’intesa tra le due parti, infatti, sta per essere chiusa con 15 milioni più una serie di bonus che porterebbero fino ad un massimo di 18 milioni di euro. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale, ma il ventottenne catalano che andrebbe a sostituire l’ormai ex Dries Mertens, non vede l’ora di allenarsi con la nuova squadra.

Attualmente l’attaccante dell’Udinese percepisce circa 1,9 milioni lordi, ma Giuntoli ha già preparato un accordo che gli farà raddoppiare l’attuale ingaggio.