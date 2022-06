Dopo l’infortunio subito nella partita di sabato contro Panama, Mathias Olivera ha deciso di parlare alla radio uruguaiana Sport 890, rassicurando i tifosi del Napoli.

Queste le sue dichiarazioni:

“Sto meglio, anche se il ginocchio è un po’ infiammato. In un primo momento ho avuto paura. Poteva essere qualcosa di peggio, visto il rumore che ho sentito temevo per il crociato. Ma si è trattato soltanto di una distorsione e ora ho tre settimane di recupero per smaltire. Sto facendo fisioterapia per accelerare un po’ i tempi. Ho provato a restare in campo la scorsa sera, ma mi faceva malissimo. Il dottore del Napoli mi chiama ogni giorno, per vedere come procede il mio recupero. Ho tanta voglia di conoscere tutti loro del club e il 4 luglio sarò in Italia.”