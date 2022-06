CorrSport – Il Barcellona studia la strategia per arrivare a Kk

Il Barcellona vuole arrivare a Koulibaly.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il difensore sarebbe finito fortemente in orbita blaugrana: “I nuovi scenari prospettati da Laporta, però, vanno rivalutati come un’ombra minacciosa nell’ottica della situazione di Koulibaly: ha rifiutato il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023, tanto per cominciare, e ovviamente il richiamo del Barça ha un fascino pressoché. Soprattutto all’alba dei 31 anni, da festeggiare il 20 giugno. Finora, dicevamo, s’è trattato più che altro di una suggestione che ha agitato un po’ le acque del Golfo, ma la possibile svolta fi nanziaria darebbe anche la possibilità operare. Di confezionare quella

famosa offerta mai arrivata per il momento: la valutazione di partenza di De Laurentiis sfi ora i 40 milioni di euro. Non resta che attendere: ormai è davvero questione di giorni”.