Dal Messico – Valencia su Lozano, Gattuso lo vuole. Pronta un’offerta: la posizione del Napoli

Come riportato dal portale messicano En Cancha, Gennaro Gattuso vuole Hirving Lozano al Valencia. Nei prossimi giorni il Napoli potrebbe ricevere un’offerta di circa 38 milioni di euro da parte degli spagnoli. Gli azzurri, però, potendo adattare il proprio numero 11 sulla fascia sinistra, non vorrebbero privarsene, dal momento che in quel ruolo hanno già perso Insigne; sulla corsia di destra, in più, potrebbero andar via sia Politano che Ounas. Dunque, non è detto che i partenopei lasceranno partire l’ex PSV, nonostante si parli di cifre alte.