CorrSport – Gerard Deulofeu è davvero ad un passo del Napoli

Gerard Deulofeu è sempre più vicino al Napoli.

Ne ha parlato l’edizione de Il Corriere dello Sport stamane: “E allora, Deulofeu è tornato un vero uomo mercato: proposte da mezza Europa che conta; da Spagna, Inghilterra e ovviamente Italia. Cioè Napoli: Giuntoli s’ è mosso in netto anticipo esattamente come per Kvaratskhelia e Olivera e la distanza sull’ ingaggio è davvero minima: lo stipendio da 2,8 milioni a stagione percepito a Udine sarà leggermente ritoccato e comunque non sfonderà il tetto dei 3 milioni imposto dalla nuova politica societaria – salvo casi particolarissimi tipo Koulibaly -, e a fare la diff erenza ci sono la prospettiva di giocare la Champions e soprattutto di competere per le zone altissime della classifi ca (come ha annunciato DeLa)”.

L’ex Milan si appresta a salutare Udine.