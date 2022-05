Fabian Ruiz, autore del gol che ha permesso al Napoli di vincere ieri contro il Torino, potrebbe lasciare il club azzurro proprio a fine stagione. Lo spagnolo, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 e De Laurentiis, di certo, non vuole lascialo andare via a parametro zero.

Per capire bene che ne sarà del suo futuro bisognerà aspettare l’incontro tra il suo agente e Guntoli, in cui si cercherà di trovare un’intesa oppure di capire se Barcellona e Real Madrid fanno sul serio.

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno il Napoli potrebbe lasciarlo andare per una cifra non inferiore a 50 milioni di euro.