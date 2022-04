Di Marzio: “Kvaratskhelia è formalmente del Napoli. Olivera in dirittura di arrivo. Su Osimhen…”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Kvaratskhelia? È formalmente un giocatore del Napoli, mancano solo pochi aspetti formali. È un calciatore che gode di grande stima da parte degli addetti ai lavori. Mathias Olivera? La trattativa è in dirittura d’arrivo, ma non ancora chiusa. Il presidente del Getafe è un tipo particolare. Osimhen? Inevitabile possa piacere a tanti club inglesi. Sicuramente non al Manchester City che prenderà Haaland”.