Il riscatto in estate per Zambo Anguissa, in prestito dal Fulham, potrebbe non essere più scontato: a complicare i piani del Napoli, infatti, è arrivata la recente promozione del club inglese in Premier League.

Questo potrebbe spingere il Fulham a pretendere il centrocampista camerunese per i 15 milioni fissati per il riscatto senza alcuno sconto, oppure nella peggiore delle ipotesi a rivolerlo indietro.