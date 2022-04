Il Corriere Fiorentino parla del mercato della Fiorentina, con il portiere Dragowski destinato all’addio al termine di questa stagione.

Infatti, la viola si starebbe guardando attorno per affiancare un altro portiere a Terracciano: per Carnesecchi la concorrenza è veramente ampia, il nome attualmente in cima alla lista è quello di Vicario. Il suo sarebbe un nome più semplice da raggiungere rispetto ad altri come Meret, Cragno e Provedel.