Pedullà: “Il Napoli è interessato a Daniele Rugani e offre un triennale, si aspetta la decisione del ragazzo e della Juve”

Sul proprio sito ufficiale l’esperto di mercato e giornalista Alfredo Pedullà ha parlato di Daniele Rugani, centrale della Juventus in scadenza a giugno. Tra il difensore e i bianconeri sembra essere vicino un accordo per un nuovo contratto, che legherebbe l’ex Empoli alla Vecchia Signora fino al 2026 con opzione per il 2027. Però non sono state ancora messe le firme sul contratto, e solo quelle possono decretare l’ufficialità di un accordo per siglarlo davvero. Interessato a lui c’è il Napoli, che deve acquistare tre centrali per rinforzare il reparto. Gli azzurri per lui sarebbero pronti ad offrire un triennale, aspettando di capire l’evolversi della situazione.