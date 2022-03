Tuttosport – Spalletti carica la squadra e sceglie Insigne dall’inizio! Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla conferenza stampa di ieri di Spalletti e del Napoli che affronterà l’Udinese. Secondo il quotidiano il tecnico azzurro ha affermato che non bisognerà giocare con il freno a mano tirato, altrimenti si rischierà di lasciare vuota la scatola. C’è in ballo uno scudetto con tre formazioni in soli 4 punti, con la Juventus che potrebbe però rientrare in gioco. Se guardiamo la classifica, ha detto il mister, chi sta davanti ha qualcosa in più. Se poi pesiamo il valore delle 4 squadre, allora ognuna ha il 25 per cento di possibilità. Al netto di un’ inversione di tendenza da registrare allo stadio Maradona, dove gli azzurri quest’ anno sono soltanto settimi con 26 punti. Migliorare il trend, a cominciare dall’ Udinese che ha perso una sola gara delle ultime 7 e ha fermato sul pari Lazio, Milan e Roma. Il coach toscano ammette di aver già scelto la formazione titolare che, rispetto alla trasferta di Verona, dovrebbe presentare soltanto la novità Insigne, che prenderà il posto di uno tra Politano e Lozano. Mentre il centrocampo a 3 dovrebbe restare immutato nella sua composizione. Solo se Fabian Ruiz lamentasse sofferenza con la pubalgia, ci sarebbe il ritorno di Zielinski.