CdS – Insigne titolare in attacco, il Maradona sarà sold-out! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di oggi tra Napoli e Udinese. Secondo il quotidiano Insigne oggi tornerà titolare, sarà la freccia di sinistra dell’attacco del Napoli. Per il resto, fermo restando l’idea di rilanciare Zielinski, la squadra che affronterà l’Udinese dovrebbe essere la stessa di Verona. Unico assente dell’ultima ora, al di là degli indisponibili annunciati di nome Meret, Malcuit e Petagna, è Ounas: affaticamento alla coscia sinistra e Nazionale in dubbio. E allora, l’ultima formazione prima della sosta. A suo tempo, comunque, e innanzitutto l’Udinese. Altra partita fondamentale in ottica scudetto, nonché gara inaugurale di una giornata da

titolo considerando che a seguire giocheranno anche Milan e Inter. Il Napoli darà il via alle 15, insomma, e per l’occasione il Maradona andrà in scena ancora in formato sold out: ieri pomeriggio erano disponibili appena le ultime scorte dei Distinti inferiori. Stop: quasi 40mila spettatori. Per quel che riguarda la formazione, in porta ci sarà Ospina; difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; a centrocampo, ai fianchi del regista Lobotka ci saranno Anguissa e Zielinski (favorito su Fabian); nel tridente Politano, Osimhen e Insigne.