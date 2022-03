Zeman: «Mi dispiace per Insigne, credo che si pentirà di aver scelto Toronto»

In vista del derby di Roma, in programma domani alle 18, Zdenek Zeman ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato anche del trasferimento al Toronto di Lorenzo Insigne.

Su Insigne: “Mi dispiace per Lorenzo. So quanto tenga al Napoli e a Napoli. Purtroppo ormai nel calcio contato solo i soldi. Ma penso che Insigne sul piano sportivo si pentirà di questa scelta”.

Sul derby di Roma: “Non è un discorso di preferenze. Sarri sta facendo meglio, ha già dato un’identità di gioco alla Lazio. Mourinho ha deluso finora le aspettative. Non sul piano dialettico, ma nella qualità del calcio che esprime. La Roma ancora non si capisce cosa voglia fare, in campo, mentre la Lazio è più quadrata”.