Napoli-Milan, previsti uno stadio pieno ed una coreografia da brividi

Napoli-Milan è una delle sfide più attese dell’anno, soprattutto con questa situazione di classifica, dai tifosi azzurri. Come spiega Il Corriere dello Sport, infatti, lo stadio sarà pienissimo e ci sarà una coreografia da brividi. I tifosi partenopei sono pronti ad accogliere la squadra e a sostenerla, ma, come riportato da Il Mattino, è considerata una gara a rischio e per questo ci saranno controlli serrati, considerando che si prevede il tutto esaurito, sempre rispettando le normative vigenti.