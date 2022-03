Spalletti contro Pioli, due modi diversi di caricare la propria squadra

Napoli-Milan è forse la sfida più importante per la stagione per queste due squadre e i due allenatori, Luciano Spalletti e Stefano Pioli, lo sanno bene. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due tecnici hanno caricato la propria squadra in maniera diversa. L’allenatore azzurro ha spinto i suoi ragazzi dal punto di vista motivazionale, parlando di possibile immortalità in caso di successo e non soffermandosi molto sulla tattica. Al contrario, il suo collega rossonero non ha voluto caricare di troppe responsabilità i suoi ragazzi, anzi ha voluto sgonfiare la tensione che c’è intorno a loro, come ha sempre fatto da quando è sulla panchina del club milanese.