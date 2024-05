Capitolo Kvara – Il Napoli vuole il rinnovo del georgiano, intanto il PSG spinge con un’offerta monstre

Kvicha Kvaratskhelia sarà probabilmente il tormentone della sessione estiva di calciomercato.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante georgiano sarebbe fortemente corteggiato dal PSG, che avrebbe per lui già pronti 100 milioni. Il Napoli vuole rinnovare il suo contratto: “Khvicha insomma non si tocca nelle idee dell’allenatore in pectore, che in questi giorni di trattative ha messo la permanenza del giocatore tra le sue priorità. L’off erta però èghiotta, inutile girarci attorno: 100 milioni. Una cifra tonda che farebbe tentennare chiunque. Il Napoli non ha cambiato idea e vuole comunque rinnovargli il contratto: nelle scorse settimane ci sono state discussioni conil suo agente, Mamuka Jugeli, che non ha mai fatto drammi o alzato la voce”.